Цена газа в Европе выросла до $740 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе продолжает стремительно возрастать. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Стало известно, что на очередных торгах цена природного газа в Европе приблизилась к 740 долларам за 1 тысячу кубометров, пишет ТАСС.

В понедельник, 13 сентября, в ходе торгов цена природного газа в Европе превысила очередную рекордную отметку в 740 долларов за тысячу кубометров. Еще по данным биржи ICE цена октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в евро также составила €60,65 за МВт ч.

Таким образом, в последнюю неделю цена на газ в Европе стремительно возрастает.

Более того, не проходит и пары дней с новых рекордов: 680 «зеленых», затем 700 и 710 долларов за тысячу кубометров! Так четыре дня назад, 9 сентября, «Комсомолка» сообщала о том, что стоимость газа в Европе значительно выросла и сложилась на уровне 680 долларов за одну тысячу кубометров.

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