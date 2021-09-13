Группы задержания МВД будут вызывать в минские школы на дерущихся учеников

С сентября во всех учреждениях общего среднего образования установили турникеты, также появились школьные охранники Фото: Павел МАРТИНЧИК

В школах Минска усилены меры безопасности. С сентября во всех учреждениях общего среднего образования установили турникеты, также появились школьные охранники.

О том, когда педагоги и дежурные администраторы будут вызывать милицию, рассказал первый заместитель начальника Минского городского управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь Иван Трусевич.

– Комитет предложил ввести институт дежурных администраторов, в который войдут педагоги, разбирающиеся в психологии детей, знающие коллектив. Они будут следить за обстановкой в школе, контролировать тыльные выходы, передвижение учеников и их взаимоотношения на дворовых площадках, внутри здания, – рассказал он, его слова приводит агентство «Минск-Новости».

Трусевич добавил, что «у каждого дежурного педагога предусмотрен радиобрелок – кнопка экстренного вызова наряда».

– Подавать сигнал тревоги они могут как самостоятельно, так и путем взаимодействия со школьным охранником, – сказал Трусевич.

По его словам, если школьники устроят драку, то учителя могут нажать тревожную кнопку.

– И охранник придет, и приедет группа задержания. Будем сводить подобные конфликты к минимуму. Дети могут проявлять агрессию по отношению друг к другу. Наша задача – сгладить эти моменты, создать в учреждении образования в том числе и психологически комфортную среду, – пояснил он.

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