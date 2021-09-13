Дмитрий Басков исключен из совета директоров КХЛ

Дмитрия Баскова исключили из совета директоров КХЛ. Фото: БелТА

В понедельник, 13 сентября, общим собранием участников ООО «КХЛ» был избран новый состав Совета директоров, из которого был исключен экс-глава Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков.

Таким образом, в новый Совет директоров КХЛ, в котором 21 человек, не вошел бывший глава Федерации хоккея Беларуси и председатель наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков.

Также уже известно, что место Баскова в совете занял гендиректор «Хоккейного клуба «Динамо-Минск» Сергей Сушко. А на пост главы Совета директоров КХЛ переизбрали Геннадия Тимченко.

Напомним, ранее Дмитрий Басков на пять лет был дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (IIHF). Его также отстранили ото всех национальных и международных хоккейных мероприятий с 10 сентября 2021 года по 9 сентября 2026 года. Чуть позже он написал заявление на увольнение с поста главы Федерации хоккея Беларуси.

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