Тимановская потребовала от МОК пожизненного запрета деятельности тренеров, которые хотели ее отправить из Токио в Минск. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая вынуждена была перебраться жить в Польшу в августе, подала заявление на получение спортивного гражданства этой страны. Об этом она сообщила немецкому изданию Welt am Sonntag.

– Я уже подала документы. Мой план – как можно скорее выступать за Польшу, – сказала 24-летняя Тимановская, ее слова приводит Deutsche Welle.

Спортсменка добавила, что она и ее супруг больше не могут вести «нормальную жизнь». Они находятся в «особо охраняемом месте». Их сопровождают шесть телохранителей.

– Мы не можем выйти, например, в город, – пояснила Тимановская.

Кроме того, она рассказала, что потребовала от Международного олимпийского комитета (МОК) введения пожизненного запрета на деятельность Юрия Моисевича и Артура Шумака.

Моисевич – главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике. Шумак – представитель белорусской команды на Играх в Токио, заместитель директора Белорусского республиканского центра олимпийской подготовки по легкой атлетике. Ранее МОК лишил их олимпийских аккредитаций. Это связано с тем, что Тимановскую отстранили от Олимпиады из-за ее эмоционального состояния и хотели отправить домой.

– Представитель МОК Джеймс Маклеод сказал мне, что последует список вопросов, на которые нужно будет ответить. Пока мы ничего не получили, – добавила Тимановская.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber - там самая оперативная информация.

Читайте также:

Тимановская объяснила, почему решила не возвращаться из Токио в Беларусь

Кроме того, белорусская спортсменка в интервью японскому телеканалу NHK рассказала, что не чувствует себя в безопасности даже в Польше (подробности).

Кристина Тимановская впервые после Олимпиады выступила под флагом Беларуси: вот какое место заняла на турнире в Польше и что сказала после финиша

Спортсменка приняла участие в спринтерском двоеборье - бегуньи преодолели сначала 100, а затем 200 метров, их результаты были преобразованы в очки (подробности).

Сможет ли Кристина Тимановская попасть в сборную Польши: сравниваем результаты спринтеров

Польская нефтяная компания Orlen сообщила, что будет спонсировать белорусскую легкоатлетку (подробности).