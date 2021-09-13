Польша прекратила принимать нефть по северной ветке «Дружбы». Фото: pixabay

Польша с 11 по 14 сентября не принимает нефть по северной ветке нефтепровода «Дружба», потому что хранилища НПЗ Шведт заполнены. Об этом сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

– С 11 по 14 сентября введено ограничение на прием по северной ветки магистрального нефтепровода «Дружба» на Адамовой Заставе польской стороной (компания Pern – оператор польского участка нефтепровода «Дружба») из-за полностью заполненного хранилища НПЗ Шведт, – уточнил он, его цитирует ТАСС.

На прошлой неделе Демин рассказал о том, что «Белнефтехим» приостановил прокачку нефти по «Дружбе» до 13 сентября в направлении Словакии и Венгрии из-за приема нефти по трубопроводу «Одесса – Броды». В «Белнефтехиме» тогда пояснили, что по нефтепроводу Одесса-Броды принимается нефть в рамках долгосрочных контрактов с азербайджанскими партнерами.

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