В Беларуси глухонемые мужчины вымогали деньги, занимались разбоем и похищали людей

Группа глухонемых мужчин в Минске занималась разбоем, вымогательством и похищением людей. Фото: pixabay.com.

В Генпрокуратуре Беларуси рассказали об уголовном деле в отношении группы глухонемых минчан, которые подозреваются в разбое, вымогательствах и других тяжких преступлениях.

На скамье подсудимых оказались два минчанина, 27- и 30-летний мужчины. Им инкриминируют разбой, вымогательства и похищение человека. Еще один подозреваемый - их третий подельник находится в розыске.

Так сообщается, что вечером 28 января 2021-го года, трое минчан, объединившись, предложили глухонемому мужчине на одной из АЗС помощь с ремонтом машины, но... похитили его. Жертву они отвезли в гаражный кооператив на территории Партизанского района и там, угрожая расправой, стали вымогать деньги. Кроме того, угрозами они заставили его торговать сувенирами и отдавать им часть выручки. А для «убедительности» не раз избивали жертву по голове и другим частям тела.

Напала группировка глухонемых бандитов и на другую жертву - также глухонемого мужчину. Ночью с 30 на 31 января они преследовали такси, в котором ехал потерпевший, а когда догнали на улице Масюковщина - затолкали в свою машину. И снова: гараж, удержание в подвале, избиения, требование денег…

- У этой жертвы преступники отобрали имущество стоимостью около 1000 рублей, в том числе мобильный телефон, - прокомментировали в пресс-службе.

Но на этом злоумышленники не остановились. И вынудили новую жертву так же торговать сувенирной продукцией и передавать им выручку.

Действия подозреваемых квалифицированы по пункта 3, 4, 6, 7 части 2 статьи 182, а также части 2 статьи и части 3 статьи 208 Уголовного кодекса Беларуси.

Сейчас преступники находятся под стражей, их подельник - в розыске. Уголовное дело находилось в производстве Партизанского райотдела СК. Материалы дела переданы в суд.

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