Азаренок: уголовное дело о неуплате налогов возбуждено против сотрудников «Белапана»

Уголовное дело о неуплате налогов возбуждено против сотрудников «Белапана». Фото: Sk.gov.by

Начальник управления Следственного комитета по Минску Сергей Паско 12 сентября заявил в эфире телеканала СТВ в интервью Григорию Азаренку о возбуждении уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами польского телеканала «Белсат».

Позже ведущий СТВ написал в своем Telegram-канале, что его собеседник оговорился: уголовное дело по неуплате налогов возбуждено против «Белапана», а не против «Белсата».

– Но и за экстремистами из «Белсата» дело не заржавеет. Я почему-то уверен, что там тоже нечисто, – говорится в сообщении.

Напомним, сайт и социальные сети телеканала «Белсат» были признаны экстремистскими 27 июля, основанием для этого послужили материалы проверки управления ГУБОПиК МВД по Гомельской области.

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