13 сентября ICAO огласит доклад по инциденту с посадкой в Минске самолета Ryanair с Протасевичем на борту. Фото: Delfi.lt.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) в понедельник 13 сентября обещает представить доклад об инциденте с самолетом авиакомпании Ryanair, который при полете 23 мая из Афин в Вильнюс был вынужден приземлиться в Минске, сообщает "Интерфакс". На борту этого самолета находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич.

Напомним, все началось с инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair – это случилось в воскресенье, 23 мая. Boeing 737-800 лоукост-авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. И практически долетел до пункта назначения. Но подлетая к белоруско-литовской границе самолет развернулся и начал снижение. А в 13:16 приземлился в минском аэропорту. Известно, что перед посадкой пилоты подали сигнал бедствия. После этого на полосу минского аэропорта были стянуты десятки пожарных автомобилей. Выяснилось, что садить самолет в Минске приказал лично Александр Лукашенко. Для этого в небо даже поднимали военный истребитель МИГ-29. А еще выяснилось, что на борту этого самолета был оппозиционный журналист Роман Протасевич. Он был редактором телеграм-канала, который в Беларуси признали экстремистским. Сообщается, что Протасевич задержан. Роман Протасевич проходит в Беларуси обвиняемым по статьям «Массовые беспорядки» (максимальная санкция до 15 лет), «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» (до 3 лет) и «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» (до 12 лет). Также Протасевич внесен КГБ в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В авиакомпании Ryanair заявили о том, что указание сесть в Минске пилоту дал белорусский диспетчер. А глава авиакомпании заявил, что на борту севшего в Минске самолета с Протасевичем были сотрудники белорусского КГБ и назвал этот инцидент угоном самолета.

После этого Беларусь попала в авиационную изоляцию. Были отменены все рейсы между Минском и Вильнюсом, Парижем, Лондоном, Киевом, Одессой, Харьковом, Львовом, Запорожьем, Ригой, Стокгольмом, Прагой, Хельсинки, Варшавой, Миланом, Амстердамом, Римом, Франкфуртом, Берлином, Мюнхеном, Ганновером, Веной, Брюсселем, Барселоной, Калининградом, Таллинном, Ларнакой, Будапештом, Белградом и Кишиневом.

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