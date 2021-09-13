Резко вырос доллар, а рубль и евро упали: курс валют в Беларуси на 13 сентября

Евро и российская валюта подешевели в Беларуси 13 сентября, доллар стал дороже. Фото: Надежда БУТОВИЧ

После очередных валютных торгов отмечается укрепление белорусского рубля к двум из трех основных валют. Полная информация отражена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Так в Беларуси в понедельник, 13 сентября, резко вырос курс доллара, а вот евро и рубль РФ, наоборот, стали дешевле.

Детальнее курс валют после последних торгов выглядит так:

«зеленый» потяжелел на 0,0048 белорусского рубля и вырос в стоимости. В итоге курс 1 доллара США достиг 2,5047 белрубля;

евро потерял 0,0077 белрубля. В итоге курс европейской валюты составляет 1 евро к 2,9527 белорусского рубля;

российские рубли также «отминусовали» в весе, потеряв 0,0053 белорусского рубля. Сейчас за 100 рублей России дают 3,4303 белрубля.

Таким образом, курс доллара возвратился после колебаний предыдущей недели, которую «зеленые» завершали снижением стоимости.

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