В Турции туристический автобус попал в аварию, есть жертвы. Фото Demirören News Agency.

В Турции столкнулись туристический и студенческий автобусы. В результате один человек погиб и по меньшей мере 30 ранены, сообщает информационное агентство Demirören News Agency.

Инцидент произошел на трассе Мугла - Денизли около 07.30 по местному времени. Сообщается, что у водителя туристического автобуса случился сердечный приступ, он скончался.

На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, полиция и пожарные. Пострадавших доставили в близлежащие больницы, состояние трех человек оценивается как тяжелое.

Позже появились первые подробности: большинство туристов – украинцы. Как сообщается, водитель туристического автобуса потерял управление из-за сердечного приступа и столкнулся со школьным автобусом. По данным издания olumhaberi.com, водитель туристического автобуса погиб на месте, пострадали 7 школьников и 41 турист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тимановская потребовала от МОК пожизненного запрета деятельности тренеров, которые хотели ее отправить из Токио в Минск. Кроме того, спортсменка решила получить гражданство Польши

Дмитрий Басков исключен из совета директоров КХЛ. Узнали, кто его заменит на этом посту

Группы задержания МВД будут вызывать в минские школы на дерущихся учеников. Нажимать тревожную кнопку могут учителя и дежурные администраторы

Цена газа в Европе выросла до $740 за тысячу кубометров. За четыре дня рекордная цена «голубого топлива» выросла еще на $60

СК ищет свидетелей ДТП с пострадавшим 15-летним пассажиром. Пьяный водитель попал в аварию на въезде в деревню в Волковысском районе [фото]

Надвигается похолодание: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 14 сентября. Также на вторник объявлен желтый уровень опасности из-за тумана

Лось погиб от столкновения с колючим забором на границе с Польшей. Это уже третий случай гибели животного от столкновения с ограждением на границе

Литва ввела жесткие ограничения для не сделавших прививку от коронавируса. Так в стране намерены мотивировать население пройти вакцинацию

Автомобиль такси врезался в частный дом в Бресте. По внешним признакам водитель был пьян, от медицинского освидетельствования отказался