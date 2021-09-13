Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 13 сентября 2021 года: +1888 новых пациентов за сутки и снова 12 смертей

В Беларуси продолжается рост заболеваемости COVID-19.
Фото: Надежда БУТОВИЧ
В Минздраве Беларуси в понедельник, 13 августа, обновили официальную статистику по заболеваемости COVID-19.
Так стало известно, что после выходных - за прошедшие сутки, коронавирус подтвердился еще у 1888 человек. В общем, с начала пандемии «ковид» подтвердился уже у 504 тысяч 961 белоруса.
Пропорционально, к счастью, увеличивается число выздоровевших: плюс 1393 выписанных за сутки и 494 тысячи 446 переболевших с начала пандемии в Беларуси.
К сожалению, на прежнем уровне остается статистика летальных исходов. В Минздраве сообщили о 12 новых смертях пациентов с коронавирусом.
- За весь период пандемии в Беларуси умерли 3 тысячи 929 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, - прокомментировали в ведомстве.
Также в Минздраве рассказали, что на 13 сентября в Беларуси было выполнено уже свыше 8,056 миллиона тестов на коронавирус. Из них только за последние сутки - 18 тысяч 329 тестов.
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