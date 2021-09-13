Лукашенко 15 сентября летит в Таджикистан. Фото: "Пул Первого".

В Душанбе Александр Лукашенко примет участие в саммите ОДКБ и заседании Совета глав государств ШОС, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к президентской пресс-службе. Также сообщается, что по предложению президента Беларуси в столице Таджикистана запланирована встреча лидеров ШОС и ОДКБ, на которой будет обсуждена ситуация в Афганистане и меры по обеспечению безопасности в регионе. Сообщается, что на полях мероприятий Лукашенко также пообщается с зарубежными лидерами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко рассказал об особенных отношениях между белорусами и народом Таджикистана. Об этом он сказал в поздравлении президенту Рахмону с Днем Независимости

Госсекретарь Совбеза Беларуси допустил размещение в Таджикистане воинского контингента стран ОДКБ. Но о том, готова ли Беларусь направить своих военнослужащих в Таджикистан не уточнил

Тимановская потребовала от МОК пожизненного запрета деятельности тренеров, которые хотели ее отправить из Токио в Минск. Кроме того, спортсменка решила получить гражданство Польши

Дмитрий Басков исключен из совета директоров КХЛ. Узнали, кто его заменит на этом посту

Группы задержания МВД будут вызывать в минские школы на дерущихся учеников. Нажимать тревожную кнопку могут учителя и дежурные администраторы

Цена газа в Европе выросла до $740 за тысячу кубометров. За четыре дня рекордная цена «голубого топлива» выросла еще на $60