Песков заявил, что Россия и Беларусь не откажутся от совместных военных учений

Россия и Беларусь намерены продолжать практику совместных учений. Фото: Минобороны Беларуси

Общаясь с журналистами, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в белорусско-российских отношениях постоянно присутствует тема военно-технического сотрудничества. А также, что этот вопрос регулярно поднимается на высшем уровне в ходе контактов и переговоров, пишет ТАСС.

Также Песков подчеркнул, что и в дальнейшем Россия и Беларусь намерены продолжить общее развитие военно-технического сотрудничества (ВТС), а также практику проведения совместных военных учений.

Кроме того, представитель российского президента заявил, что военные учения Беларуси и России являются постоянным процессом.

- Это (совместные учения «Запад-2021» - Прим.) не первые учения. Они ранее проводились, поэтому это постоянный процесс, который, конечно же, будет продолжаться, - прокомментировал Песков.

И объяснил, что и в перспективе процессы по совершенствованию и подготовке, как белорусских, так и российских ВС будут укреплены «постоянным продолжением».

- Тема военно-технического сотрудничества постоянно присутствует в ходе российско-белорусских контактов на высшем уровне, - указал он.

Еще Песков заметил, что взаимодействие Беларуси и России в сфере ВТС будет иметь свое развитие. В продолжение темы, Дмитрий Песков пояснил, что в понедельник Путин отправится в Нижегородскую область для наблюдения за практической частью активной фазы учений «Запад-2021».

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