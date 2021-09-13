В Беларуси заблокировали доступ к сайту «Белорусский партизан».

13 сентября пользователи из Беларуси не смогли попасть на сайт «Белорусский партизан». Сайт доступен только через VPN и из-за границы, пишет издание «Белорусы и рынок».

При попытке входа появляется надпись «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации». О причинах такого решения министерство пока не сообщило.

Таким образом, «Белорусский партизан» пополнил список независимых интернет-ресурсов, доступ к которым на территории Беларуси запрещен. Среди них «Еврорадио», tut.by, zerkalo.io, «Радио Свобода», «Наша Нiва», naviny.by и многие другие.

Лукашенко 15 сентября летит в Таджикистан. И пробудет там с рабочим визитом до 17 сентября

В Турции туристический автобус попал в аварию, есть жертвы. По меньшей мере один человек погиб, ранены 30 человек

13 сентября ICAO огласит доклад по инциденту с посадкой в Минске самолета Ryanair с Протасевичем на борту. В результате инцидента Беларусь попала в авиационную изоляцию - самолеты в Европу не летают до сих пор

Тимановская потребовала от МОК пожизненного запрета деятельности тренеров, которые хотели ее отправить из Токио в Минск. Кроме того, спортсменка решила получить гражданство Польши

Дмитрий Басков исключен из совета директоров КХЛ. Узнали, кто его заменит на этом посту

Группы задержания МВД будут вызывать в минские школы на дерущихся учеников. Нажимать тревожную кнопку могут учителя и дежурные администраторы

Цена газа в Европе выросла до $740 за тысячу кубометров. За четыре дня рекордная цена «голубого топлива» выросла еще на $60

СК ищет свидетелей ДТП с пострадавшим 15-летним пассажиром. Пьяный водитель попал в аварию на въезде в деревню в Волковысском районе [фото]

Надвигается похолодание: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 14 сентября. Также на вторник объявлен желтый уровень опасности из-за тумана