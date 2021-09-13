Дмитрий Пиневич сказал, какие планы Минздрава оказались под угрозой из-за санкций

Глава Минздрава раскритиковал санкции в отношении Беларуси и сказал о последствиях. Фото: Минздрав

Во время международной конференции «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека», которая проходит в Минске с 13 по 14 сентября, выступил глава Минздрава, передает пресс-служба ведомства.

Дмитрий Пиневич, выступая на форуме, сказал, как на отрасли здравоохранения сказались экономические санкции в отношении Беларуси.

Министр заметил, что экономическое благополучие является неотъемлемой частью формирования индивидуального и общественного здоровья. Поэтому, по его мнению, любые экономические санкции, в первую очередь, отражаются на социально-экономической политике.

- Система здравоохранения в этом отношении, наверное, наиболее чувствительна, - уверен Пиневич.

Далее глава Минздрава сказал, что в Беларуси за последнее время «сложилась система высокой доступности медпомощи». Он признал, что система здравоохранения в Беларуси «имеет много недостатков, но имеет самую высокую доступность». Назвал визитные карточки: высокие технологии, охрану материнства и детства с наиболее низким показателем младенческой смертности. А еще привел цифры: 500 000 хирургических вмешательств, 500 органных трансплантаций, 17 000 кардиологических вмешательств. И пояснил, что требуется огромные средства для поддержания таких показателей.

- Требуются огромные экономические ресурсы, которые направлялись и будут направляться. Новое оборудование и подготовка кадров - это ресурсозатратно, - указал он.

Продолжая министр пояснил, что за прошедшие 5 лет в Беларуси были реконструированы 88 учреждений здравоохранения. В планах в следующие пять лет перестроить и переоборудовать еще 100 медучреждений.

- Вызывает обеспокоенность, что эти планы могут быть под угрозой, - предупредил глава Минздрава и добавил. - Санкции затрагивают социальные права, влияют на здоровье населения. Хотим мы такой путь? Конечно, нет. В текущей эпидситуации санкционное бремя оказывает исключительно негативное влияние.

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