В Кремле заявили о невозможности обсуждения Крыма Путиным и Зеленским.

Обсуждение Крыма невозможно на встрече президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, такая формулировка ставит под вопрос гипотетическое проведение саммита, заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский готов провести встречу с Путиным, но на этой встрече должен подниматься вопрос территорий, которые в Киеве считают оккупированными.

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