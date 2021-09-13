Глава Минздрава Беларуси сказал, какой иммунитет является наиболее стойким

В Минздраве пообещали, что через два года Беларусь будем иметь собственную вакцину. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусская вакцина будет готова к 2023-му году, заявил Дмитрий Пиневич во время международной конференции «Влияние глобальных экономических вызовов на социально-трудовые права человека», пишет пресс-служба Минздрава. Форум проходит в Минске 13 - 14 сентября.

Говоря о теме массовой вакцинации, глава белорусского Минздрава сказал, что самым стойким является поствакцинальный иммунитет. Он подчеркнул, что стратегической задачей для Беларуси является вакцинация. А говоря о препаратах, уточнил:

- Достаточно вакцин как совместного российско-белорусского производства, так и китайского. Они охватывают весь спектр населения. На прошлой неделе появилась новая вакцина - «Спутник Лайт». Призываю всех подумать об этом и сделать свой выбор, - указал министр здравоохранения.

Вместе с тем Пиневич упомянул, «как профессионал, управленец и человек», что вакцинация должна быть осознанной. И напомнил о заявлениях Александра Лукашенко на то, что давление на работников в поросе вакцинирование недопустимо.

- Если оно осуществляется, можно обращаться в систему здравоохранения или в профсоюзы, - посоветовал он.

Резюмируя, Дмитрий Пиневич обратился к теме производства белорусской вакцины. Сказал, что появится она примерно через два года.

- Планируем, что наша вакцина будет готова в 2023 году, - объяснил глава Минздрава и пообещал. - Через два года мы будем иметь собственную вакцину, которая позволит смотреть в будущее и бороться с пандемиями различного характера.

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