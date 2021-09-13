Видеофакт. В транзитной зоне минского аэропорта застряли десятки мигрантов – они спят на полу

В транзитной зоне минского аэропорта застряли десятки мигрантов – они спят на полу. Кадр видео sputnik.by.

В транзитной зоне минского аэропорта застряли десятки мигрантов. Люди спят на скамейках, а дети - прямо на полу. С начала августа компания Iraqi Airways объявила о приостановке рейсов в Беларусь. После этого началась эвакуация иракцев - совершено несколько вывозных рейсов, пишет Sputnik.by, и публикует соответствующее видео.

Напомним, на границе Беларуси с западными странами (Литвой, Латвией и Польшей) постоянно задерживают нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в страны ЕС. Белорусская сторона заявляет, что польские и литовские пограничники выдворяют их на нашу территорию. Спецкор «КП» Олег Адамович на себе выяснил все нюансы бегства арабов в Литву.