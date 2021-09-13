Мошенники придумали новый способ, как похищать деньги со счетов белорусов

У пенсионера из Минска исчезли со счета 16 тысяч рублей после разговора с "сотрудником банка"
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
В телеграм-канале Милиция Минска сообщили, что 67-летнему пенсионер из столицы позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. После нескольких манипуляций у мужчины со счета списали 16 тысяч рублей.
- Пенсионеру на мобильный позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и предложил создать личный кабинет, через который впоследствии пообещал установить на его счет допзащиту. Мужчина совершал все те многочисленные действия, которые диктовал ему неизвестный. В результате манипуляций пенсионер скачал приложение удаленного доступа, в результате чего, сам того не подозревая, предоставил полный доступ к своему гаджету. В конце разговора неизвестный попросил 67-летнего мужчину не выключать телефон на протяжении 1,5 часов, - рассказали подробности в милиции.
И добавили, что в тот же день пенсионер обнаружил, что с его счета было списано 16 тысяч рублей.
- На данный момент сотрудники милиции проводят мероприятия по установлению лиц, которые причастны к совершению преступления. Следователи возбудили уголовное дело, - заявили в милиции.
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