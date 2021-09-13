Мошенники придумали новый способ, как похищать деньги со счетов белорусов

У пенсионера из Минска исчезли со счета 16 тысяч рублей после разговора с "сотрудником банка" Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В телеграм-канале Милиция Минска сообщили, что 67-летнему пенсионер из столицы позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. После нескольких манипуляций у мужчины со счета списали 16 тысяч рублей.

- Пенсионеру на мобильный позвонил неизвестный, представился сотрудником банка и предложил создать личный кабинет, через который впоследствии пообещал установить на его счет допзащиту. Мужчина совершал все те многочисленные действия, которые диктовал ему неизвестный. В результате манипуляций пенсионер скачал приложение удаленного доступа, в результате чего, сам того не подозревая, предоставил полный доступ к своему гаджету. В конце разговора неизвестный попросил 67-летнего мужчину не выключать телефон на протяжении 1,5 часов, - рассказали подробности в милиции.

И добавили, что в тот же день пенсионер обнаружил, что с его счета было списано 16 тысяч рублей.

- На данный момент сотрудники милиции проводят мероприятия по установлению лиц, которые причастны к совершению преступления. Следователи возбудили уголовное дело, - заявили в милиции.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Белоруска знала обо всех уловках мошенников, но осталась без денег. Вот как вишеры убеждают даже самых недоверчивых.

Мошенники используют психологические приемы и заранее подготовленные ответы на любые вопросы. (подробности)

Сказали, что проводится спецоперация и пообещали вознаграждение: вот как мошенники обманули жителя Пружан.

Мужчина лишился 6 тысяч рублей: перечислил мошенникам деньги, а еще оформил овердрафт-кредит. (подробности)

Хакеры из МВД, нежный голосок и убедительные легенды: какие новые уловки придумали мошенники в Беларуси и как их распознать.

Рассказываем о новых схемах мошенничества и нюансах, которые злоумышленники привносят в старые обкатанные сценарии. (подробности)

Супругов из Барановичей мошенник попросил оформить шесть кредитов: они были уверены, что помогают поймать воров.

У доверчивых супругов пропало более 23 тысяч рублей. (подробности)