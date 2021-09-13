Певица МакSим дала первое интервью после выхода из комы. Фото: скриншот с видео

Российская певица МакSим, которая пробыла в больнице около двух месяцев, впервые после выхода из комы дала интервью Ксении Собчак, которое было опубликовано на ее Youtube-канале.

Артистка рассказала, что во время пребывания в искусственной коме у нее дважды останавливалось сердце.

- Может быть, это нельзя говорить, я не знаю. Был подключен аппарат ЭКМО, он замените работу сердца. Если бы его не было, то ничего бы не получилось, - рассказала МакSим.

По ее словам, она понимала, что близка к смерти, но при этом испытывала спокойствие. Она также рассказала, что после смерти «все только начинается», а жизнь по ту сторону более реальна, чем та, в которой мы находимся.

- Знаете, я ощущаю какое-то потрясающее спокойствие. И не могу не вспомнить тот момент, когда я еще не могла ходить и меня подвезли в кресле к открытому окну. Мне сказали: «Приготовься, эмоции будут такие же как у всех тех, кто впервые встал с кровати из твоего положения». Да, действительно, все было так, я смогла это прочувствовать: я просто смотрела на деревья, и у меня текли слезы, - призналась артистка.

За время болезни исполнительница сильно похудела. Она сказала, что на данный момент весит около 43-44 килограммов. И добавила, что быстро восстанавливается и набирает вес.

Напомним, что у певица МакSим была госпитализирована в московскую клинику с пневмонией и 40% поражением легких. Чуть позже поражение легких увеличилось до 75%. Артистку ввели в искусственную кому, а тесты на коронавирус показывали отрицательный результат.

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