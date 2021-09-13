Путин не исключил, что ему придется уйти на карантин. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Владимир Путин на встрече с членами паралимпийской сборной в Кремле не исключил, что ему придется уйти на карантин из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.

- У нас, к сожалению, тоже сейчас врачи изучают даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. Много людей болеет вокруг, сказал Путин.

Напомним, весной Путин привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Он неоднократно заявлял, что титры антител после прививки у него «держатся хорошо».

Как сообщал Песков в конце июля, при общении президента с людьми продолжают приниматься меры предосторожности. По словам представителя Кремля, перед встречей с Путиным некоторые его собеседники могут пройти тщательное тестирование, кто-то может отправиться на карантин, все зависит от конкретной ситуации. Пресс-секретарь подчеркивал, что это не мешает главе государства делать свой рабочий график более интенсивным.

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