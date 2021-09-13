Госпогранкомитет опубликовал видео, как польские пограничники привозят мигрантов к белорусской границе. Фото: скриншот с видео

На сайте Государственного пограничного комитета опубликовали видео, как польские пограничники привозят мигрантов к белорусской границе.

- На участке заставы «Тушмеля» Гродненской пограничной группы было зафиксировано, как польские пограничники 12 сентября, в воскресенье, подвезли к линии границы группу беженцев. Спрятав людей в глубине леса, силовики отправились в так называемую разведку, чтобы убедиться в отсутствии со стороны Беларуси пограничных отрядов, - пояснили в ведомстве.

В ГПК добавили, что после этого польские пограничники планировали тайно вытеснить группу мигрантов в Беларусь.

- Но это не удалось осуществить, так как белорусские пограничники данную попытку пресекли, - сообщили в Госпогранкомитете.

Беларуси пограничных нарядов. После этого польские стражи границы планировали тайно вытеснить очередную группу беженцев в Беларусь", - рассказали в ГПК.

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