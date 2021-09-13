С полуночи 14 сентября в Беларуси снова дорожает бензин и солярка. Угадаете, на сколько?

С полуночи 14 сентября в Беларуси снова дорожает бензин и солярка. Фото: Инна КОРСАК

С 14 сентября 2021 года стоимость топлива на автозаправочных станциях изменяется, констатирует факт концерн “Белнефтехим”. Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,97 руб., АИ-95-К5-Евро – 2,07 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,29 руб., ДТ – 2,07 руб.

В этот раз причину увеличения цены в «Белнефтехиме» не объясняют. В прошлый раз в концерне отмечали, что новый предельный уровень розничных цен на топливо установлен «с учетом динамики выхода мировых котировок нефти к началу сентября на уровень 72,9 доллара США за 1 баррель в Беларуси. В целом в условиях подъема средних котировок нефти на 33% рост розничных цен на моторное топливо в текущем году в результате политики сдержанной индексации удерживался на уровне 13,6%».

В предыдущий раз цены на автомобильное топливо поднимались ровно неделю назад. А в целом только в этом году автомобильное топливо дорожало больше 20 раз!

В России заговорили о дефиците бензина и запрете на экспорт топлива. Узнали, чем это чревато для Беларуси. Проблемы с автомобильным топливом прогнозируются из-за увеличения внутреннего автотуризма в сезон отпусков

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