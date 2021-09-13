В Польше по требованию белорусских властей задержали гражданина с гуманитарной визой?

Информация о том, что в Польше по требованию Минска задержали гражданина Беларуси Макара Малаховского, который осенью 2020 года получил гуманитарную визу из-за политических преследований, появилась в Facebook главы «Белорусского дома в Варшаве» Алеся Зарембюка. По его словам, польские силовики пришли в квартиру белоруса в городе Пясечнов 12 сентября и увезли его в отделение на основании запроса Генпрокуратуры Беларуси. Ожидается, что в дальнейшем его экстрадируют на родину для проведения судебного расследования.

Сообщается, что молодой человек задержан на 48 часов. Ему должны предоставить русскоязычного адвоката. Есть информация, что он находился в базе Интерпола. Ситуацию уже прокомментировал министр МВД Польши Мариус Камински:

- Вчерашний арест гражданина Беларуси в Пясечно - результат очередной попытки политического использования так называемой «Красная книги» Интерпола. Еще в июле я обращался к руководству Интерпола, указывая на необходимость изменений в этом отношении, написал чиновникв Твиттере.

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