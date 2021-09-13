В Минске во время очередной сделки задержали мужчину, который незаконно продавал холодное и газовое оружие Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Министерстве внутренних дел рассказали о задержании мужчины, который незаконно продавал холодное и газовое оружие. Подробности были опубликованы в телеграм-канале ведомства.

- Сотрудники минского управления ГУБОПиК установили 51-летнего жителя Минска, который в сети нелегально продавал пистолеты и ножи. Мужчину удалось задержать во время очередной сделки, когда он пытался продать штык-нож и еще несколько единиц других колюще-режущих предметов, которые запрещены к свободному обороту, - сказали в МВД.

В Минске во время очередной сделки задержали мужчину, который незаконно продавал холодное и газовое оружие. Фото: скриншот с видео МВД

В ведомстве добавили, что в квартире мужчины обнаружили два газовых пистолета, которые также были предназначены для реализации.

- Как рассказал задержанный, оружие покупалось в интернете и в тематических клубах, в том числе за рубежом. Зачастую арсенал был раритетным, поэтому перед продажей мужчина самостоятельно занимался его восстановлением, - пояснили в МВД.

Были возбуждены уголовные дела за незаконные действия в отношении холодного и газового оружия. В МВД сообщили, что удалось установить, что задержанный мужчина работает декларантом в фирме по продаже запчастей.

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