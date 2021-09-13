Восьмиклассник из Мостов создал 3-D модель своего города в популярной компьютерной игре Minecraft. Посмотрите, как это выглядит

Восьмиклассник из Мостов создал 3-D модель своего города в популярной компьютерной игре Minecraft. Фото: "Зара над Нёманам"

Учащийся 8 класса Гудевичской средней школы Андрей Солтан создал 3-D модель города Мосты в популярной компьютерной игре Minecraft. Об этом пишет издание «Зара над Нёманам».

В компьютерной игре можно увидеть подвесной мост через Неман, а также несколько храмов. Школьник работал над проектом «Arhitect_Masty» около трех месяцев.

Восьмиклассник из Мостов создал 3-D модель своего города в популярной компьютерной игре Minecraft. Фото: "Зара над Нёманам"

Восьмиклассник из Мостов создал 3-D модель своего города в популярной компьютерной игре Minecraft. Фото: "Зара над Нёманам"

Восьмиклассник из Мостов создал 3-D модель своего города в популярной компьютерной игре Minecraft. Фото: "Зара над Нёманам"

Восьмиклассник из Мостов создал 3-D модель своего города в популярной компьютерной игре Minecraft. Фото: "Зара над Нёманам"

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