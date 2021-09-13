В Борисове девушка пожаловалась главе района, что не может найти свою вторую половинку. Вот что он ей ответил

В Борисове девушка пожаловалась главе района, что не может найти свою вторую половинку. Фото: "Адзiнства"

Председатель Борисовского райисполкома Геннадий Денгалёв провел встречу с молодыми специалистами-медиками. Во время нее девушка пожаловалась на то, что не может найти свою вторую половину. Об этом пишет издание «Адзiнства».

- Девушка была возмущена, что не может в Борисове найти вторую половинку. Она также назвала жителей города контингентом и пожаловалась на то, что ей страшно ходить по улицам, - пишет издание.

Глава Борисовского райисполкома внимательно выслушал жалобу девушки и ответил, что наше общество – это мы сами.

Автор текста отмечает, что в Борисове работает очень много талантливой молодежи, работают кружки и секции, а также есть возможность собраться компанией, чтобы поиграть в настольные игры, сходить в клуб или кафе.

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