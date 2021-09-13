Фотофакт. Грибник в Стародорожском районе нашел боровик весом более килограмма

Грибник нашел в Стародорожском районе боровик весом более килограмма. Фото: «Навіны Старадарожчыны»

В Каваличском лесу грибник Василий Чечуха нашел боровик весом 1 килограмм 36 граммов. Об этом пишет издание «Навіны Старадарожчыны».

Мужчина рассказал, что рядом с боровиком-гигантом рядом сидели еще четыре его «брата». Весили они поменьше – от 600 до 800 граммов. Все грибы оказались чистыми, крепкими и без червяков.

Напомним, что в 2017 году школьница из Горок вместе со своей бабушкой нашла в лесу боровик весом 2,3 килограмма. Гриб оказался чистым.

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