В Госстандарте рассказали, какие товары было запрещено ввозить в 2021 году Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Государственном комитете по стандартизации Беларуси рассказали, какие товары было запрещено ввозить в 2021 году. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «Безопасность и качество».

С начала 2021 года Госстандарт запретил ввоз и обращение в Беларуси 1 128 наименований.

- Наибольшее количество пришлось на продукты питания – 34,9%, на электротехнику – 31,2%. Еще 15% пришлось на товары для детей и подростков. По 5,3% - на игрушки и товары легкой промышленности, - следует из данных графика, который был опубликован в телеграм-канале ведомства.

В Госстандарте рассказали, какие товары было запрещено ввозить в 2021 году. Фото: телеграм-канал "Безопасность и качество"

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