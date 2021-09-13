Белорусской теннисистке Арине Соболенко удалось сохранить вторую строчку в рейтинге WTA. Фото: © AFP 2021 / Yong Teck Lim

Белорусской теннисистке Арине Соболенко удалось сохранить вторую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после завершения открытого чемпионата Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

После выхода из US Open на стадии полуфинала в активе Арины Соболенко было 7 720 очков.

Еще одна белорусская теннисистка Виктория Азаренко оказалась на 32-ом месте рейтинге – у нее 1 990 очков. Александра Соснович разместилась на 111-ом месте – 740 очков, а Ольга Говорцова оказалась на 134-ом месте рейтинга – у нее 564 очка.

По-прежнему лучшей теннисисткой мира остается австралийка Эшли Берти. Она смогла набрать 10 075 очков. На третьем месте теннисистка из Чехии Каролина Плишкова. У нее 5 315 очков.

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