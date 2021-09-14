Католики празднуют Воздвижение Святого Креста Господня Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Католики сегодня празднуют Воздвижение Святого Креста Господня - праздник, посвященный воспоминанию обретения святой равноапостольной царицей Еленой подлинного креста, на котором был распят Иисус Христос, и воздвижения его для общего чествования и поклонения.

Согласно преданию, царица Елена, мать императора Константина Великого, в 325 году отправилась в Иерусалим, чтобы отыскать крест, на котором распяли Иисуса Христа. Место погребения и распятия она отыскала с трудом - там уже были построены храмы в честь Юпитера и Венеры.

Елена провела раскопки и обнаружила пещеру Гроба Господня, а также три креста, на одном из которых был распят Иисус Христос. Доказательством послужило исцеление больной, приложившейся к кресту. По другому преданию, от соприкосновения с этим крестом воскрес умерший, которого в то время несли по улице для погребения.

Желающих прикоснуться к святыне было настолько много, что патриарх Иерусалимский Макарий поднялся на возвышенное место и воздвигнул крест так, чтобы его могли видеть все желающие - так праздник получил свое название.

Найденную реликвию разделили на две части - одну отправили в Константинополь, другую оставили в Иерусалиме, на этом месте позже был возведен храм Гроба Господня.

Духовное значение праздника Воздвижения заключается в почитании креста – символа победы Христа над смертью и искупления грехов.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Белорусские православные священники смогут преподавать в общеобразовательных школах

Сейчас Белорусская православная церковь совместно с министерством образования рассматривают вопрос о возможности священнослужителями или выпускниками духовных школ дополнительного педагогического образования (подробности).

В Могилеве отменили международный фестиваль духовной музыки «Магутны Божа»

Он проводился ежегодно с 1993 года (подробности).