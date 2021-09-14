Католики празднуют Воздвижение Святого Креста Господня
Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Католики сегодня празднуют Воздвижение Святого Креста Господня - праздник, посвященный воспоминанию обретения святой равноапостольной царицей Еленой подлинного креста, на котором был распят Иисус Христос, и воздвижения его для общего чествования и поклонения.
Согласно преданию, царица Елена, мать императора Константина Великого, в 325 году отправилась в Иерусалим, чтобы отыскать крест, на котором распяли Иисуса Христа. Место погребения и распятия она отыскала с трудом - там уже были построены храмы в честь Юпитера и Венеры.
Елена провела раскопки и обнаружила пещеру Гроба Господня, а также три креста, на одном из которых был распят Иисус Христос. Доказательством послужило исцеление больной, приложившейся к кресту. По другому преданию, от соприкосновения с этим крестом воскрес умерший, которого в то время несли по улице для погребения.
Желающих прикоснуться к святыне было настолько много, что патриарх Иерусалимский Макарий поднялся на возвышенное место и воздвигнул крест так, чтобы его могли видеть все желающие - так праздник получил свое название.
Найденную реликвию разделили на две части - одну отправили в Константинополь, другую оставили в Иерусалиме, на этом месте позже был возведен храм Гроба Господня.
Духовное значение праздника Воздвижения заключается в почитании креста – символа победы Христа над смертью и искупления грехов.
Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Белорусские православные священники смогут преподавать в общеобразовательных школах
Сейчас Белорусская православная церковь совместно с министерством образования рассматривают вопрос о возможности священнослужителями или выпускниками духовных школ дополнительного педагогического образования (подробности).
В Могилеве отменили международный фестиваль духовной музыки «Магутны Божа»
Он проводился ежегодно с 1993 года (подробности).