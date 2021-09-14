На одной из улиц Минска загорелся автомобиль

На одной из улиц Минска вечером загорелся автомобиль. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
На Игуменском тракте в Минске вечером 13 сентября загорелся автомобиль, сообщили в УГАИ МВД Мингорисполкома.
По предварительной информации причиной происшествия стала неисправность электропроводки.
– Около 21 ч 15 мин автомобиль двигался по Игуменскому тракту со стороны ул.Маяковского в направлении МКАД. Остановившись на запрещающий сигнал светофора вблизи дома номер 32 по Игуменскому тракту, произошло самовозгорание транспортного средства, – сообщили в ведомстве.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС и ОГАИ Ленинского РУВД г. Минска. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Проводится проверка.
Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Автомобиль на большой скорости сбил женщину, выходившую из трамвая – видео и подробности
Потерпевшая с травмами доставлена в медучреждение (подробности).
Автомобиль такси врезался в частный дом в Бресте
По внешним признакам водитель был пьян, от медицинского освидетельствования отказался (подробности).
Под Зельвой произошла авария – двух человек зажало в салоне автомобиля
Водитель и пассажирка госпитализированы (подробности).