На одной из улиц Минска загорелся автомобиль

На одной из улиц Минска вечером загорелся автомобиль. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

На Игуменском тракте в Минске вечером 13 сентября загорелся автомобиль, сообщили в УГАИ МВД Мингорисполкома.

По предварительной информации причиной происшествия стала неисправность электропроводки.

– Около 21 ч 15 мин автомобиль двигался по Игуменскому тракту со стороны ул.Маяковского в направлении МКАД. Остановившись на запрещающий сигнал светофора вблизи дома номер 32 по Игуменскому тракту, произошло самовозгорание транспортного средства, – сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и ОГАИ Ленинского РУВД г. Минска. Возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Проводится проверка.

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