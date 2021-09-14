РНК-вакцины от COVID-19 влияют на молодых и пожилых людей по-разному. Фото: Pexels

Канадскими врачами было установлено, что РНК-вакцины от коронавируса, в частности, от компаний Pzifer и Moderna, обладают неодинаковой эффективностью для людей разных возрастов. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе исследований ученые выяснили, что у пожилых людей после вакцинации образуется примерно в 3-4 раза меньше антител, чем у людей молодого возраста.

– Эффективность действия вакцин на пожилых людей сильно упала как в количественном (число антител), так и в качественном отношении (их способности нейтрализовать вирус) по сравнению с молодыми. Это говорит о том, что возраст пациента – независимый фактор, который влияет на эффективность вакцинации, – сообщается в исследовании медиков.

Ученые не дают однозначного ответа на вопрос, могут ли вакцина или перенесенный коронавирус вызвать долгосрочный иммунитет к уже существующим и новым штаммам SARS-CoV-2.

Как показывают наблюдения последних месяцев, в некоторых случаях антитела к вирусу исчезают за 6-8 месяцев после перенесенной болезни, а в других случаях иммунитет сохраняется значительно дольше.

Подписывайтесь на наш Telegram и Viber, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В мире ввели уже около 5,5 млрд доз вакцин от коронавируса

80% введенных доз приходятся на страны с высоким и средним уровнем доходов (подробности).

Беларусь планирует восстановить доковидный уровень железнодорожного пассажирского сообщения с Россией

В настоящее время между Беларусью и Россией курсируют 14 пассажирских поездов, в доковидное время их было 28 (подробности).

30%-процентная потеря функции почек в течение года: ученые предупредили об еще одном последствии COVID-19

Это эквивалентно старению организма на 30 лет (подробности).