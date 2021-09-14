Два автомобиля и мотоцикл столкнулись на МКАД – есть пострадавшие

Два автомобиля и мотоцикл столкнулись на МКАД. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Два автомобиля и мотоцикл столкнулись на МКАД вечером 13 сентября. Об этом сообщили УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Как сообщили в ведомстве, автомобиль перестраивался из второй полосы движения в третью и не уступил дорогу мотоциклисту. В результате произошло столкновение.
– Байк завалился на бок и, преодолев некоторое расстояние, остановился. Затем в него въехала следовавшая позади легковушка, – уточнили в ГАИ.
Водителя автомобиля и пассажира, а также мотоциклиста с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Проводится проверка.
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