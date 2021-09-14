Появились подробности указа об общественных инспекторах Госконтроля в Беларуси

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Общественные инспекторы Комитета государственного контроля появятся в Беларуси. Такое постановление опубликовано 14 сентября на Национальном правовом интернет-портале.

Соответствующие положения есть в указе № 339, который президент Александр Лукашенко подписал 10 сентября.

Согласно документу, стать общественными инспекторами могут граждане Беларуси, достигшие возраста 25 лет, которые по своим деловым и моральным качествам способны оказывать содействие контролирующим органам.

Они будут выполнять возложенные на них функции на общественных началах – в свое свободное время. Им выдадут специальное удостоверение.

В указе говорится, что Федерация профсоюзов или другие общественные объединения могут инициировать привлечение их членов к работе в качестве общественных инспекторов, например, для мониторинга цен или оценки эффективности использования госимущества.

Руководить инспекторами будет Комитет государственного контроля.

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