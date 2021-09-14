Подростка на самокате сбила машина в Минске. Фото: Pexels

В Минске легковушка сбила 14-летнего подростка на самокате. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как сообщили в ведомстве, ДТП произошло 13 сентября около 21:20 недалеко от проспекта Дзержинского.

– При повороте направо на пересечении улиц Слободская-Есенина легковой автомобиль совершил наезд на 14-летнего пешехода, который, не спешиваясь, пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля на самокате, – сообщили в ГАИ.

После осмотра бригадой скорой медицинской помощи родители пешехода от госпитализации отказались. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Московского РУВД Минска. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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