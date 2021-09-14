Юбилейный концерт группы Znich 24 сентября в Минске запретили. Фото: vk.com/znichband
Концерт в честь 25-летия белорусской группы Znich, который должен был состояться 24 сентября в минском клубе Re: Public, отменен. Об этом сообщается в соцсетях коллектива.
Проводить его не разрешило Управление культуры Минского горисполкома. Официальная причина –ситуация с коронавирусом.
Белорусская метал-группа была основана Алесем Таболичем в 1996 году в Минске. Она выступает на различных фестивалях за рубежом и в Беларуси.
Лидер Znich – Алесь Таболич – в 2020 году пробовал участвовать в президентских выборах, но снял свою кандидатуру на этапе сбора подписей.
Также Таболич – один из организаторов фестиваля «Купальскае Кола», который должен был пройти летом этого года, но его запретили.
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