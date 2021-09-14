Белоруска стала шестикратной чемпионкой мира по скоростной радиотелеграфии. Фото: Минобороны.

Военнослужащая 62-го центрального узла связи Ирина Чуйкевич стала шестикратной чемпионкой мира по скоростной радиотелеграфии. Об этом сообщили в Министерстве обороны Беларуси.

Чемпионат и первенство мира по скоростной радиотелеграфии проходил в Черногории, в нем приняли участие более 20 стран.

– Старший лейтенант белорусской армии стала шестикратной чемпионкой мира по скоростной радиотелеграфии. В этом году Чуйкевич принесла в копилку сборной Беларуси три золотые медали, – говорится в сообщении ведомства.

Скоростная радиотелеграфия является дисциплиной радиоспорта. В ее основе лежат прием и передача сообщений кодом Морзе.

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