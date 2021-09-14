Бизнесмен Александр Кнырович после выхода из тюрьмы уехал из Беларуси

Известный в Беларуси бизнесмен Александр Кнырович покинул страну. Фото: Facebook / aknyrovich

Известный в Беларуси бизнесмен Александр Кнырович покинул страну. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Напомним, что в августе этого года он вышел из тюрьмы.

– Итак, я уехал… Нет и не может быть никакой более важной ценности в жизни человека, чем СВОБОДА. Свобода думать, говорить, делать, – написал Кнырович.

Бизнесмена задержали в 2017 году, ему предъявили обвинения в даче взятки и уклонении от уплаты налогов. В июле 2018-го он был приговорен к шести годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Решение суда было обжаловано – Минский городской суд уменьшил срок наказания для бизнесмена с 6 до 5 лет лишения свободы.

Кнырович отбывал наказание в витебской колонии, куда отправляют осужденных бизнесменов, по обвинению в уклонении от уплаты налогов и даче взятки в крупном размере.

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