Лукашенко вручил госнаграды в преддверии Дня народного единства. Фото: БелТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил госнаграды заслуженным деятелям различных сфер 14 сентября, передает БелТА.

Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости в преддверии Дня народного единства.

- События 17 сентября далекого 1939 года стали важной вехой в истории формирования белорусской нации. У нас много праздников, мы их ценим. Есть праздник Дня Победы, духовные наши праздники - Пасха, Рождество Христово и так далее. Но только вдумайтесь: если бы не было 17 сентября - не было бы нашей страны. На карте тогда был только клочок от центра нынешней Беларуси до Мозыря. Лоскут - вот что представляла тогда наша республика. И тогда, в сентябре 1939 года, все изменилось, и мы обрели нашу республику в тех границах, которые свято храним, - сказал Лукашенко на церемонии вручения.

Он также отметил, что в преддверии 17 сентября закладывается новая традиция - чествовать заслуженных белорусов.

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