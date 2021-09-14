В Минэнерго Беларуси отреагировали на решение Литвы снизить пропускную способность трансграничных электросетей

Снижение Литвой пропускной способности трансграничных электросетей не повлияет на энергосистему Беларуси, считают в Минэнерго. Фото: pixabay

Снижение Литвой пропускной способности трансграничных электросетей не повлияет на энергосистему Беларуси. Об этом заявили в белорусском Минэнерго.

«Решение Государственного совета по регулированию энергетики Литвы о снижении пропускной способности трансграничных линий электропередачи на литовско-белорусском направлении не повлияет на работу энергосистемы Беларуси», - сказано в сообщении в телеграм-канале министерства.

Там добавили, что «принятые Литвой меры затрагивают коммерческие отношения по торговле электроэнергией с третьими странами».

«О своих намерениях по ограничению коммерческих поставок электроэнергии через трансграничные линии электропередачи с Беларусью литовская сторона заявляла неоднократно, поэтому вчерашнее решение было ожидаемым», - отмечается в сообщении.

Также в Минэнерго уточнили, что белорусская сторона пока не получала каких-либо официальных уведомлений от литовского регулятора.

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