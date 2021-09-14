Евро подорожал, а доллар упал в цене: курсы валют в Беларуси на 14 сентября

Курсы валют на вторник, 14 сентября 2021 года
Фото: Надежда БУТОВИЧ
После очередных валютных торгов евро и российский рубль выросли в цене, доллар США подешевел на старте торгов 14 сентября. Информация об этом размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
В начале торгов 14 сентября установлены следующие курсы: евро подорожал на 0,06%, его стоимость составляет 2, 96 рубля, доллар США просел в цене на 0,21% и стоит 2,50 рубля, российский рубль подорожал на 0,14% (100 белорусских рублей - 3,44 белорусского рубля).
Курс белорусского рубля определяется исходя из корзины валют: 50% - российский рубль, а оставшиеся 50% - соотношение доллара США и евро.
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