Заморозки ночью и до +22°С днем: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 15 сентября

До +22°С ожидается по юго-западу Беларуси 15 сентября. Фото: Павел МАРТИНЧИК

До +22°С ожидается по юго-западу Беларуси 15 сентября. Об этом сообщили в Белгидромете.

При этом синоптики предупредили о ночных заморозках в республике.

«Ночью 15 сентября (среда) в отдельных районах страны на почве ожидаются слабые заморозки 0...-2°С», - сказано в сообщении.

В целом в среду будет переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер ожидается северо-западный, северный, ночью слабый, днем - 5 - 10 м/с.

Столбики термометров ночью поднимутся всего до +1...+7°С, по юго-западу будет чуть теплее - +8...+11°С. Днем воздух прогреется до +14°С по северо-востоку и до +22°С - по юго-западу.

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