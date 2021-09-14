В белорусском обороте стало меньше наличных денег Фото: Надежда БУТОВИЧ

Объем наличных денег в белорусском обороте на 1 сентября составляет 4,479 млрд рублей, об этом пишет Sputnik со ссылкой на отчет Нацбанка Беларуси.

- Таким образом, наличных денег по сравнению с августом стало меньше на 9,4 млн рублей, - сообщает агентство.

Объем переводных депозитов увеличился почти на 275,1 млн рублей и составляет 6368,3 млрд рублей.

Депозиты в иностранной валюте увеличились незначительно - на 32,1 млн рублей - и составили на 1 сентября 25,758 млрд рублей.

Широкая денежная масса в Беларуси на 1 сентября выросла за август на 1,068 млрд рублей и составляет 49,652 млрд рублей. В понятие широкой денежной массы входят наличные, безналичные денежные средства, депозиты, деньги на карточных счетах (юридических и физических лиц), облигации и драгоценные металлы.

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