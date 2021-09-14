Лидия Ермошина поучаствует в выборах в Грузии как независимый наблюдатель

Ермошина будет независимым наблюдателем на местных выборах в Грузии. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Издание «Эхо Кавказа» сообщает, что в муниципальных выборах в Грузии примет участие глава белорусского Центризбиркома.

В Грузии Лидия Ермошина будет независимым наблюдателем на местных выборах.

Так, сообщается, что «белорусский ЦИК с его бессменной главой Лидией Ермошиной» значится среди 25 зарегистрированных Центризбиркомом Грузии международных групп наблюдателей.

Однако издание подчеркивает, что оппозиционные силы восприняли это известие отрицательно.

Муниципальные (местные) выборы в Грузии пройдут 2 октября 2021 года.

UPD. Позже эту информацию в ЦИК Беларуси опровергли. И уточнили, что от Беларуси в качестве независимых наблюдателей на местных выборах в Грузии будут два других сотрудника аппарата комиссии.

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