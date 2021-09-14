Победительница «Мисс Беларусь - 2021» Дарья Гончаревич прокомментировала свою фотосессию в бело-красно-белых цветах

Победительница конкурса красоты «Мисс Беларусь – 2021» Дарья Гончаревич сожалеет о своем участии в фотосессии в бело-красно-белых тонах. Фото: Виктор ПАЖИТОК

Победительница конкурса красоты «Мисс Беларусь - 2021» Дарья Гончаревич сожалеет о своем участии в фотосессии в бело-красно-белых цветах. Об этом она рассказала в интервью изданию «Минская правда».

Напомним, что 18-летняя минчанка Дарья Гончаревич работает моделью и преподавателем дефиле в Национальной школе красоты.

После ее победы на «Мисс Беларусь - 2021» выяснилось, что Гончаревич участвовала в фотосессии «Сила белорусских женщин».

После ее победы на «Мисс Беларусь – 2021» выяснилось, что Гончаревич участвовала в фотосессии «Сила белорусских женщин». Фото: mlyn.by

Теперь она заявила, что ее использовали в «радикальных умыслах».

- Я попала в данную ситуацию совершенно случайно. Мне тогда едва исполнилось 17 лет. Моя знакомая, дизайнер, с которым я сотрудничала уже на протяжении нескольких лет, пригласила меня в очередной проект. Я ей полностью доверяла, но, видимо, зря. Это не было проявлением моей гражданской позиции, а было использованием меня в своих радикальных умыслах, - сказала Гончаревич.

По ее словам, она сожалеет об этой фотосессии.

- Сейчас, конечно, я сожалею об этом. Мне следовало заранее поинтересоваться тематикой фотосессии и быть осторожнее, - заявила Гончаревич.

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