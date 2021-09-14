Путин ушел на самоизоляцию из-за COVID-19 в ближайшем окружении

Стало известно, что в ближайшем окружении Владимира Путина диагностировали коронавирус. Фото: пресс-служба Кремля
Во время телефонного разговора президентов России и Таджикистана, стало известно, что в ближайшем окружении Владимира Путина диагностирован COVID-19. Подробности сообщила пресс-служба Кремля.
Так, уточняется, что выявлено несколько случаев коронавируса в окружении Владимира Путина. Из-за чего президент России должен отправиться на соблюдение режима самоизоляции. Однако сколько Путин пробудет на самоизоляции, не уточняется, лишь говорится, что это будет «определенный период времени».
Участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, а также совместном заседании глав государств - членов ОДКБ и ШОС Владимир Путин будет принимать в видеоформате.
Напомним, не так давно, 9 сентября, проходила личная встреча президентов России и Беларуси. Однако тогда же сообщалось, что перед встречей Лукашенко с Путиным в Кремле обеззараживали воздух.
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