Епископ Иосиф Станевский назначен новым митрополитом Минско-Могилевским - главой Католической церкви в Беларуси

Епископ Иосиф Станевский назначен новым митрополитом Минском-Могилевским. Фото: catholic.by

У белорусских католиков - новый глава. Митрополитом Минско-Могилевской архидиоцезии назначен 14 сентября Иосиф Станевский. Об этом сообщили в пресс-службе Ватикана.

Напомним, что предыдущий глава Католической церкви в Беларуси Тадеуш Кондрусевич ушел в отставку в январе 2021 года. Папа римский Франциск подписал 3 января прошение митрополита Кондрусевича об отставке и назначил Казимира Великосельца апостольским администратором. Он до этого момента был временным руководителем Католической церкви в Беларуси.

Иосиф Станевский родился 4 апреля 1969 года в селе Заневичи под Гродно в семье Ромуальда и Елены Станевских. После окончания средней школы в Луцковлянах в 1986 году получил аттестат о среднем образовании. В этом же году поступил в военно-техническое училище, после которого в 1987 - 1989 гг. служил в армии.

В 1990-м он стал одним из первых, кого зачислили в Высшую духовную семинарию в Гродно, которая была основана в том же году. За свою карьеру преподавал в католических университетах, служил священником. 29 ноября 2013 года папа Франциск назначил Станевского епископом-помощником Гродненской епархии. 1 февраля он получил сан епископа.

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