Фотофакт. В Минске многоэтажку окутал виноград до 9-го этажа и выше

В Минске девятиэтажку укутал виноград. Фото: телеграм-канал National Belographic

Телеграм-канал National Belographic, который публикует самые красивые и живописные места в Беларуси, сфотографировал необычный дом в Минск.

Серая панелька стала очень живописной. Фото: телеграм-канал National Belographic

Точнее так: дом самый что ни на есть обычный - серая панельная многоэтажка, но вся укутанная виноградом. Это пару десятков лет назад под окнами дома кто-то посадил девичий виноград, и теперь лиана так разрослась, что укрыла собой половину дома - от первого до девятого этажа.

Несколько десятков лет понадобилась винограду, чтобы добраться до девятого этажа. Фото: телеграм-канал National Belographic

Виноград подбирается к крыше, а жильцы девятиэтажного дома по адресу улица Макаенка, дом 13а, кажется, и не против - виноград не убирают, только срезают лишние побеги, когда те укрывают окна.

Красивее всего «виноградный» дом в Минске выглядит осенью - зеленые листья начинают менять окраску от красной к темно-вишневой. Сейчас панелька выглядит наиболее живописно.

Виноград закрывает окна некоторых квартир но жильцов, похоже, это не сильно беспокоит. Фото: телеграм-канал National Belographic

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