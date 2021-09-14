Минздрав заявил о росте заболеваемости COVID-19 и острыми респираторными инфекциями в Беларуси Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Беларуси зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и коронавирусом. Об этом сообщила начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан во время пресс-конференции 14 сентября.

- Сейчас у нас уже отмечается рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и COVID-19. Все мы видели рост заболеваемости пару месяцев назад в Российской Федерации, теперь рост идет в нашей стране. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы минимизировать риски и последствия, которые возникают после перенесенных инфекций, - сказала Карабан, ее цитирует БелТА.

По ее словам, особое внимание следует уделить вакцинации. Кроме того, по-прежнему актуальны соблюдение социальной дистанции и ношение масок.

- Как бы нам ни хотелось от них избавиться, на сегодня это пусть не единственная, но важная мера, которая помогает снизить вероятность заражения как гриппом, так и ковидом. На это нужно обратить особое внимание, поскольку сейчас видно, что в транспорте, метро, на мероприятиях люди расслабились, многие перестали носить маски - мы видим эффект от этого. Мы должны позаботиться не только о себе, но и об окружающих нас людях, - отметила Карабан.

В этом сезоне, как и в прошлом, вакцинация против гриппа и коронавируса будет проходить параллельно. Карабан добавила, что в настоящее время обе прививки очень важны, поскольку одновременное заражение вирусом гриппа и коронавирусом способно привести к серьезным последствиям.

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